Δημοπρατεί φανέλα της Εθνικής για τους πλημμυροπαθείς ο Νίκος Γκάλης

Ο Νίκος Γκάλης προσπαθεί να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς δημοπρατώντας μια φανέλα της Εθνικής ομάδας