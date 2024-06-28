Πληροφορίες για το σοβαρό τροχαίο που έλαβε χώρα προχθές στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα την παράσυρση και εγκατάλειψη 17χρονης πεζής, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, την Τετάρτη (26-6-2024) και περίπου 05.20 το πρωί, στη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με την οδό Ηρακλείτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Δήμου Περιστερίου, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα παράσυρσης της 17χρονης πεζής, με εμπλεκόμενα 2 Ι.Χ.Ε. οχήματα άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, τα οποία κινούνταν επί της Λεωφ. Αθηνών με κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο και την παρέσυραν διαδοχικά ενώ διέσχιζε πεζή τη Λεωφ. Αθηνών με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία των οχημάτων.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της 17χρονης πεζής, ενώ οι οδηγοί και των 2 εμπλεκόμενων οχημάτων εγκατέλειψαν τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δώσουν την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση και χωρίς να ειδοποιήσουν την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Το πρώτο αυτοκίνητο ήταν χρώματος ασημί και διέθετε σχάρα οροφής. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα και μετά την παράσυρση προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στην εμπρόσθια επιφάνεια αυτού (καπό, ανεμοθώρακας, αριστερός καθρέπτης).

Το δεύτερο αυτοκίνητο, που παρέσυρε την πεζή ενώ βρισκόταν τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ήταν χρώματος μαύρου.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για το εν λόγω τροχαίο ατύχημα η αστυνομία κάνει έκκληση όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την ταυτότητα των εμπλεκόμενων οχημάτων και οδηγών, όπως επίσης τυχόν επιπλέον αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788619-622.

Πηγή: skai.gr

