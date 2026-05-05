Πίσω από τα κάγκελα, ένα τενεκεδένιο δοχείο καφέ αλλά ακόμη και μια οδοντόβουρτσα αρκούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων όπλων, όπως τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή με 2 νεκρούς, στις φυλακές Νιγρίτας. Εκεί που η ζωή κυλάει με χρόνο βαρύ, και η ευρηματικότητα «ανθίζει», αντικείμενα καθημερινής χρήσης μετατρέπονται σε «οπλοστάσιο», διακινδυνεύοντας ζωές κρατουμένων, αλλά και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Όπως αναφέρει το thesspost, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λίγα 24ωρα μετά την αιματηρή συμπλοκή, ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Φυλακών Νιγρίτας, Γιώργος Τσιλιμπόνης, κρούει το «καμπανάκι» για το κατάστημα κράτησης, όπου υπόδικοι συνυπάρχουν με τους πιο στυγνούς εγκληματίες. Αυτό, σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό, την υποστελέχωση του προσωπικού αλλά και τη διαχρονική απουσία γιατρού, κατατάσσουν τις φυλακές Νιγρίτας στις πιο παραμελημένες φυλακές της χώρας.

«Όποιο αντικείμενο έχουν πρόσβαση, μετατρέπεται σε όπλο»

Κατά τον κ. Τσιλιμπόνη, οποιοδήποτε αντικείμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κρατούμενοι, μπορεί να μετατραπεί σε αυτοσχέδιο όπλο. «Δεν περνάνε μαχαίρια μέσα στη φυλακή, φτιάχνονται μέσα στη φυλακή, κάνοντας ζημιές σε εγκαταστάσεις. Έχουν καταφέρει να ξηλώσουν ολόκληρο ηλεκτροκολλημένο παράθυρο και να πάρουν τη βέργα του παραθύρου, ή ακόμη να πάρουν το τενεκεδάκι του καφέ και να το μετατρέψουν σε μαχαίρι. Βγάζουν τα ξυραφάκια που ξυρίζονται, τα λιώνουν σε μια οδοντόβουρτσα και την κάνουν μαχαίρι, ή ακόμη και την ίδια την οδοντόβουρτσα, αν τη λειάνουν αρκετά, τη μετατρέπουν σε αυτοσχέδιο σουβλί. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά είναι είδη πρώτης ανάγκης, που δεν μπορούν να απαγορευτούν ή να αντικατασταθούν. Οι έλεγχοι σε κελιά γίνονται τυχαία, μόνο κατόπιν εντολής από το υπουργείο, όχι κατά βούληση των σωφρονιστικών υπαλλήλων», εξηγεί στο ThessPost.gr.

Η απουσία γιατρού από τις φυλακές, είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που αφενός διακινδυνεύει την υγεία των κρατουμένων σε περίπτωση επείγοντος κι αφετέρου επιβαρύνει το νοσοκομείο Σερρών. «Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει γιατρός μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα κι αυτό επιβαρύνει κι εμάς και την εξωτερική φρουρά με συνεχείς μεταγωγές στο νοσοκομείο Σερρών αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο. Οι φύλακες δεν μπορούμε να κρίνουμε πιο περιστατικό είναι αληθινό και πιο ψεύτικο, επομένως όλοι όσοι επικαλεστούν αδιαθεσία και πόνους, μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανάγκη για οικονομικό κίνητρο, ώστε ένας γιατρός να επιλέξει τις φυλακές αντί το νοσοκομείο ή το κέντρο υγείας της περιοχής του, γι’ αυτό και ζητάμε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των νησιών», τονίζει.

Υπερπληθυσμός και υποστελέχωση

Η ασφυκτικά γεμάτη φυλακή και τα κενά στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργούν μια ανησυχητική δυσαναλογία κρατουμένων-σωφρονιστικών υπαλλήλων. «Το σωφρονιστικό κατάστημα στην αρχή είχε χωρητικότητα για 400 άτομα, μετά έγινε για 600 άτομα και τώρα έχει 850 κρατούμενους. Την ίδια ώρα, η έλλειψη προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη, από τις 104 οργανικές θέσεις, είμαστε μόλις 38 φύλακες».

Παράλληλα, η συνύπαρξη των υπόδικων με τους κατάδικους, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από του σωφρονισμού σύμφωνα με τον κ. Τσιλιμπόνη. «Έτσι όπως έχουν γίνει πλέον όλες οι φυλακές της Ελλάδος με την πληρότητα που υπάρχει, παρατηρείται η εξής αδικία: είτε κάποιος είναι υπόδικος είτε είναι κατάδικος, είναι όλοι μαζί. Κάποιος που δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή του και στη συνέχεια μπορεί να δικαιωθεί και να βγει, είναι μέσα με τον πιο μεγάλο εγκληματία. Αυτό λειτουργεί σαν ‘’σχολείο’’, και όχι σαν σωφρονισμός. Κανονικά θα έπρεπε να δημιουργηθεί πειθαρχική φυλακή στην Ελλάδα για σοβαρούς και δύσκολους κρατούμενους, ώστε να βρίσκονται σε ξεχωριστό σωφρονιστικό κατάστημα με συγκεκριμένες συνθήκες κράτησης», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

