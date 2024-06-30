Φωτιά στην Πλάκα Κερατέας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει πουρνάρια κοντά στα σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λόγω της φωτιάς, διενεργούνται εκτροπές στην κυκλοφορία:

στην παλαιά Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Πλάκας από την πλευρά Τογάνι

στην παλαιά Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Πλάκας από είσοδο για Μαρκάτι

στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου και λεωφόρο Καραμανλή

στη Λεωφόρο Λαυρίου και Καμαρίζη

στην Επαρχιακή οδό Κερατέας - Αναβύσσου και παλαιά λεωφόρο Λαυρίου

Επίσης, στις 12:35 εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση τεσσάρων οικισμών. Συγκεκριμένα καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Παλαιομακάριζα, Πανόραμα, Μαρκάτι και Πλάκα να μετακινηθούν προς Λαύριο μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Λαυρίου.

Αργότερα, νέο μήνυμα από το 112 καλούσε να μετακινηθούν προληπτικά προς Λαύριο όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μαρκάτι & Άγιο Γεώργιο Θωρικού μέσω της παλαιάς εθνική οδού .Ε.Ο. Αθηνών- Λαυρίου

Πηγή: skai.gr

