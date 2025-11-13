Φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού: Αυτή είναι η χειροβομβίδα που δεν έσκασε - Πού στρέφονται οι έρευνες

Του Μάκη Συνοδινού

Το παζλ του ποιοι κρύβονται πίσω από την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού αλλά και τη ρίψη χειροβομβίδας στην αυλή του σπιτιού του η οποία δεν εξερράγη, καλούνται να συνθέσουν οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι έρευνες των Αρχών στρέφονται σε πρόσωπα που κρατούνται στις φυλακές καθώς στην κατάθεση που έδωσε ο 47χρονος αρχιφύλακας υποστήριξε πως δεν είχε προηγούμενα με κάποιον.

Το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία της χειροβομβίδας που σήμανε συναγερμό όταν εντοπίστηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με τους πυροτεχνουργούς που τη συνέλεξαν, η χειροβομβίδα δεν είχε πάνω περόνη, ήταν απασφαλισμενη όμως ήταν μη λειτουργική.

Δείτε τις φωτογραφίες της χειροβομβίδας και της περόνης:

Όπως μετέδιδε χθες το skai.gr, είχε τραβηχτεί η περόνη της χειροβομβίδας, που βρέθηκε κοντά στο σπίτι του σωφρονιστικού υπαλλήλου του οποίου το όχημα πυρπολήθηκε, αλλά δεν έσκασε λόγω αστοχίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.