Εν αναμονή της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) βρίσκονται στον δήμο Θεσσαλονίκης, αισιοδοξώντας πως πολύ σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση δύο σημαντικών αναπλάσεων στην πόλη: της πολυπαθούς πλατείας Διοικητηρίου και της πλατείας Δημοκρατίας.

Οι προμελέτες για τα δύο έργα είναι έτοιμες και έχουν ήδη αποσταλεί στο υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να εξεταστούν στην προσεχή συνεδρίαση του ΚΑΣ, που έχει οριστεί για τα τέλη Αυγούστου.

Η διοίκηση Αγγελούδη αναμένει στα τέλη του μήνα το «πράσινο φως» από το ΚΑΣ ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να «τρέξει» την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών αλλά και την κατασκευή των δύο έργων εντός του 2026.

«Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2012 που το πάλευε η διοίκηση Μπουτάρη, είναι η πρώτη φορά που η πλατεία Διοικητηρίου φτάνει στο ΚΑΣ και αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της δημοτικής μας αρχής», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Η πολύπαθη πλατεία Διοικητηρίου

Ειδικότερα, η πλατεία Διοικητηρίου αποτελεί μία ανοιχτή «πληγή» για τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 35 χρόνια.

Βρίσκεται απέναντι από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και κατά το παρελθόν αποτέλεσε στέκι για νέους και αθλητές, ενώ εκεί έπαιξαν ποδόσφαιρο γνωστοί Θεσσαλονικείς. Πρόκειται για ένα έργο που «πάγωσε» για δεκαετίες καθώς η ιδέα δημιουργίας υπόγειου πάρκινγκ «σκόνταψε» στα αρχαία που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή και από τότε έμεινε ως «τρύπα» σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης.

Οι θετικές ειδήσεις για την επανεκκίνηση και τη νέα πορεία της πλατείας Διοικητηρίου ήρθαν μετά από συναντήσεις του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λόγω των αρχαιοτήτων, πέρα από το ΚΑΣ αναμένεται και η γνωμοδότηση από Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Η πλατείας Δημοκρατίας θα ξαναγίνει ελκυστική στους πολίτες

Μέσω του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί και η ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Βαρδαρίου.

Σε αυτή την περίπτωση, στόχος του έργου είναι να αλλάξει η εικόνα και να αναβαθμιστεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης, που αντί να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης αποθαρρύνει τους πολίτες. Με την ανάπλαση της πλατείας αλλά και των γύρω δρόμων θα επιχειρηθεί να μετατραπεί και πάλι το σημείο σε ένα ζωντανό δημόσιο χώρο.

Πηγή: skai.gr

