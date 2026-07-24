Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, μια από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» βρέθηκε ο Γιάννης Σπανολιός, πρόεδρος και ψυχή του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», του φορέα του ΣΚΑΪ που εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται δίπλα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, για να θυμηθεί τις δύσκολες ώρες μετά την καταστροφή, αλλά και τη συγκλονιστική κινητοποίηση της κοινωνίας.

Ο κ. Σπανολιός μίλησε για τις «τραγικές αναμνήσεις», αλλά και για τις εικόνες αλληλεγγύης που χαρακτήρισαν τις ημέρες μετά την πυρκαγιά. «Τραγικές αναμνήσεις. Παράλληλα όμως και αναμνήσεις ζεστές και γλυκές, ο κόσμος τι έκανε για τους συνανθρώπους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως περιέγραψε, από τις πρώτες κιόλας ώρες το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» κινητοποιήθηκε προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες των πληγέντων.

«Κινητοποιηθήκαμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε τι χρειάζεται ο κόσμος. Είχαμε, λοιπόν, εδώ στο πλάι ένα κτίριο και μια πιλοτή. Είπαμε να τη διαθέσουμε για να συγκεντρωθεί όλη η βοήθεια που χρειαζόταν».

Η πρώτη και πιο άμεση ανάγκη ήταν το νερό, καθώς οι κάτοικοι είχαν χάσει τα σπίτια τους και αντιμετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες.

«Το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε ότι χρειάζονταν ήταν νερό πόσιμο. Για να πλυθούν, να καθαρίσουν τα μάτια τους. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τόνους κιβωτίων με νερό. Έρχονταν χωρίς να τους ειδοποιήσει κανείς, σταματούσαν και ξεφόρτωναν».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση και εντυπωσιακή.

«Τρεις ώρες μαζεύτηκαν όλα αυτά, τα οποία φύγανε από έξω και πήγαν στο Μάτι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η βοήθεια επεκτάθηκε σε τρόφιμα, φάρμακα και υγειονομικό υλικό. «Είπαμε “σταματήστε, δεν χρειαζόμαστε άλλο νερό” και άρχισε ο κόσμος να φέρει τρόφιμα. Να φέρνει φάρμακα, αλοιφές για εγκαύματα, όλα αυτά ήρθαν σε χρόνο μηδέν».

150 τόνοι τρόφιμα και χιλιάδες είδη πρώτης ανάγκης

Ο πρόεδρος του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» αναφέρθηκε στη μεγάλη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών και εθελοντών που έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Έρχονταν οι φορτηγατζήδες, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονταν παιδιά, φοιτητές, να δούνε μήπως χρειαζόμαστε κάτι να φορτώσουμε. Και θα τους δείτε, όλους αυτούς, να φορτώνουν και ξεφορτώνουν».

Όπως ανέφερε, η βοήθεια που συγκεντρώθηκε και στάλθηκε στους πληγέντες ήταν τεράστια. «Τα τρόφιμα που στείλαμε ήταν 150 τόνοι, μέσα σε 4 ώρες».

Παράλληλα, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονταν και οι κάτοικοι επέστρεφαν στα κατεστραμμένα σπίτια τους, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες.

«Είδαμε ότι στην πορεία καίγονταν σπίτια. Επικίνδυνο για τον άνθρωπο, για την εισπνοή, για τα μάτια, για όλα. Τρέξαμε, λοιπόν, και αγοράσαμε 4.000 μάσκες και γάντια, και τα μοιράσαμε στους ανθρώπους που τρέχαν. Σπίτι-σπίτι».

Η προσπάθεια για τα ζώα που χάθηκαν στη φωτιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Σπανολιός και στα ζώα που βρέθηκαν μόνα τους μετά την καταστροφή, καθώς πολλοί κάτοικοι αναζητούσαν τα κατοικίδιά τους.

«Στους δρόμους τρέχαν ζωάκια, τα οποία δεν ξέρανε τι να κάνουν. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνανε τα σκυλιά τους».

Με τη βοήθεια μιας ψηφιακής εφαρμογής που δημιουργήθηκε για την περίσταση, πολλοί ιδιοκτήτες κατάφεραν να εντοπίσουν τα ζώα τους.

«Όποιος έχανε το ζωάκι του ανέβαζε μια φωτογραφία. Το δήλωνε και όποιος το έβρισκε. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίσαμε 600 ζώα, τα οποία είτε επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους είτε υιοθετήθηκαν».

Ο κ. Σπανολιός εξήρε και τη συμβολή της ομάδας Dogs Voice, η οποία δημιούργησε ιατρείο στην περιοχή για την περίθαλψη των ζώων. «Στο τέλος, αφού πια ο κόσμος δεν χρειαζόταν κάτι να προσφέρει, μας είπαν “τι θέλετε; Δώστε μας χρήματα”».

Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» προχώρησε στην αγορά δύο πυροσβεστικών οχημάτων.

«Μην νομίζετε ότι ήταν της πυροσβεστικής», διευκρίνισε, εξηγώντας ότι επρόκειτο για οχήματα που μπορούσαν να ενισχύσουν τις ανάγκες αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Στη συνέχεια, όταν οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους και να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της καταστροφής, ξεκίνησε νέα προσπάθεια στήριξης.

«Μαζέψαμε από ηλεκτρικά είδη, κουζίνες, θερμάστρες, πλυντήρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και τα προσφέραμε εκεί στους ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

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