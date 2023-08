Έβρος: Με καρφιά θα σταματούν τα αυτοκίνητα των δουλεμπόρων – «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία Ελλάδα 10:16, 17.08.2023 linkedin

«Η χρήση μηχανικών μέσων πρόκλησης ζημίας στα ελαστικά του οχήματος, προς επίτευξη αναγκαστικής ακινητοποίησης κρίνεται σύννομη, επιτρεπτή και κατά περίπτωση επιβεβλημένη»