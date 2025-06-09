Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του πεζοπόρου στο δάσος του Φρακτού

Κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες προχωράει η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του ενός εκ των δυο πεζοπόρων, η ζωή των οποίων κινδύνεψε σήμερα το μεσημέρι, όταν τους επιτέθηκε αρκούδα στο παρθένος δάσος του Φρακτού, στον δήμο Παρανεστίου, στην ορεινή Δράμα.

Η καταρρακτώδης βροχή που πέφτει μέχρι αυτή την ώρα και οι κεραυνοί δυσχεραίνουν το έργο των διασωστικών ομάδων σε μια περιοχή που είναι δυσπρόσιτη.

Οι δυο πεζοπόροι με καταγωγή από την Δράμα χαρακτηρίζονται έμπειροι και το μεσημέρι βρέθηκαν στην περιοχή του παρθένου δάσους του Φρακτού στην προσπάθειά τους να επισκεφθούν το εγκαταλελειμμένο πολεμικό αεροσκάφος του Β' παγκοσμίου Πολέμου.

Στην διάρκεια της πεζοπορίας τους δέχθηκαν επίθεση από αρκούδα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δυο να τρέξει, προφανώς να παραπατήσει και να πέσει σε χαράδρα. Ο δεύτερος, κατάφερε να ανέβει σε ένα δέντρο και να σωθεί. Ήταν αυτός που όταν ο κίνδυνος πέρασε ειδοποίησε το 112 ζητώντας βοήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν από τους πρώτους που έκανε κατάβαση στην χαράδρα, βάθους άνω των 500 μέτρων, προκειμένου να εντοπίσει τον φίλο και συνοδοιπόρο του. Μπόρεσε να φτάσει μέχρι τα 25 μέτρα βάθος, χωρίς δυστυχώς να εντοπίσει κάποιο ίχνος του.

'Αμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και δεκάδων εθελοντών, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν και μέλη τους παραρτήματος του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα) που εδρεύει στο Παρανέστι. Επίσης, σηκώθηκε και ένα Ελικόπτερο διάσωσης, ενώ υπήρχε και συνδρομή από ντρόουνς.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστικών δυνάμενων ενώ και οι πτήσεις του ελικοπτέρου μέχρι τη δύση του ηλίου δεν είχαν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

