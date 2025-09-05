Συνολικά 125 αλλοδαποί εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) από το Λιμενικό στην περιοχή Μονοδένδρι, ανατολικά των Λειψών. Οι μετανάστες είχαν μεταφερθεί με ιστιοφόρο, το οποίο εντοπίστηκε και μετά από καταδίωξη από τις Αρχές συνελήφθη ο χειριστής του σκάφους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μόλις ειδοποιήθηκαν οι αρχές της Λέρου για το περιστατικό άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό όχημα και ένα σκάφος της FRONTEΧ. Το περιπολικό σκάφος εντόπισε το ιστιοφόρο και προέβη στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία ο χειριστής του δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία το ιστιοφόρο ακινητοποιήθηκε, ενώ ο χειριστής συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Λέρου.

Το Λιμενικό των Λειψών κατάφερε να εντοπίσει στην ευρύτερη χερσαία περιοχή 125 αλλοδαποί (53 άνδρες, 37 γυναίκες και 35 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Λακκί της Λέρου από ένα περιπολικό, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και το σκάφος της FRONTEX και έπειτα στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.). Μία 27χρονη αλλοδαπή μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Μαστιχαρίου Κω και από εκεί σε ιατρική δομή, ενώ δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λέρου για ιατρική περίθαλψη.

Το Λιμενικό της Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 58χρονου, αιγυπτιακής καταγωγής, χειριστή του ιστιοφόρου καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων, ενώ το σκάφος κατασχέθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.