Την απώλεια του Ελευθέριου Βενιζέλου, του τελευταίου εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του μεγάλου πολιτικού και πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ελευθέριου Βενιζέλου, ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη.

Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα.

Στην κεντρική φωτογραφία, απεικονίζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον αγαπημένο του εγγονό, Λευτεράκη, το 1931

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη.

Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη. Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση. Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 102 ετών, στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.