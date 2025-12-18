Εξιχνιάστηκε ληστεία μέσω ραντεβού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στη Νίκαια - Συνελήφθησαν δύο άτομα

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας κατά τη διάρκεια ραντεβού μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 30-11-2025 στην περιοχή της Νίκαιας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, 31χρονη και 33χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού όπου ο 32χρονος, βραδινές ώρες της 30-11-2025, συνάντησε την 31χρονη στην περιοχή της Νίκαιας.

Εκεί κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη κατηγορούμενη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης και τη στιγμή που ο 32χρονος της το παρέδιδε, τον προσέγγισε ο 33χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο ενώ μαζί με την 31χρονη επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα.

Στη συνέχεια ο 32χρονος διέφυγε τρέχοντας και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Μετά από προανάκριση των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι 2 δράστες της ληστείας, οι οποίοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία.

Επιπρόσθετα, στην οικία του 33χρονου κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε η 31χρονη κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

