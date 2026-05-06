Παπαθανάσης: Ξεκινά η ανάπλαση των «Προσφυγικών» της Λ. Αλεξάνδρας - Τσακαλώτος: Παράνομη η σύμβαση

Ξεκινά η υλοποίηση δράσης ανάπλασης τμήματος του συγκροτήματος των Προσφυγικών Πολυκατοικιών της Λ. Αλεξάνδρας στην Αθήνα, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Ν. Παπαθανάσης.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Ευκλ. Τσακαλώτου, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, και η πρώτη φάση της περιλαμβάνει την αξιοποίηση και ανακατασκευή τεσσάρων εκ των οκτώ προσφυγικών πολυκατοικιών, που αποτελούν ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής.

«Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν τα ίδια δικαιώματα και θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για οικογένειες, για νέους, ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα, για ανέργους που εντάσσονται ξανά στην αγορά-εργασία, αλλά και για συνοδούς ασθενών του Αγίου Σάββα», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Τσακαλώτος: Παράνομη η σύμβαση

Από την πλευρά του, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι η σύμβαση είναι παράνομη, γιατί δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους ανθρώπους, που «έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους» στα «προσφυγικά».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε το 2026 για αντικατάσταση πληθυσμών. Να βγάλουμε αυτούς που είναι εκεί και να φέρουμε κάποιους άλλους» είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε «να γίνει η αναστολή της σύμβασης μέχρι να τηρηθούν οι νόμοι, μέχρι να γίνει η διαβούλευση με αυτούς τους ανθρώπους».

Ανταπαντώντας, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι υπάρχει ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Αττική 2021-2027, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών και ότι η διαχειριστική αρχή του προγράμματος λαμβάνει ρητά υπόψη τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

