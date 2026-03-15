Δήλωση της τ. Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου για τον θάνατο του Παναγιώτη Αραμπατζή

Tα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Παναγιώτη Αραμπατζή, τον οποίο είχε συναντήσει κατά την επίσκεψή της στον Έβρο, εξέφρασε η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υπογραμμίζοντας:

«Με βαθιά λύπη αποχαιρετώ τον Παναγιώτη Αραμπατζή, έναν άνθρωπο που με τη δωρεά που έκανε μαζί με τη σύζυγό του Σωτηρία προς το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου αποτέλεσε ένα σπάνιο παράδειγμα γενναιοδωρίας. Είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω στο σπίτι τους, στον Έβρο, και να τους ευχαριστήσω από κοντά για τη σπουδαία αυτή προσφορά.

Άνθρωποι απλοί, με περιορισμένα οικονομικά μέσα, αλλά με βαθύτατη ενσυναίσθηση, ευγένεια και διάθεση υπέρβασης του εαυτού, απέδειξαν έμπρακτα πως, όταν βλέπουμε στον άλλον τον εαυτό μας, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Οι κόποι μιας ζωής έγιναν μια ουσιαστική συμβολή για τον τόπο τους και ένα παράδειγμα για όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο και στους οικείους του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Αραμπατζής, που πέθανε χθες ύστερα από τετραήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, δώρισαν, με την σύζυγό του Σωτηρία, το 2023, το ποσό των 100.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Το ζευγάρι είχε εργαστεί πολλά χρόνια στη Γερμανία και επέλεξε να διαθέσει τις οικονομίες του ώστε να αξιοποιηθούν, στον τόπο τους, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

