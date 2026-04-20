Της Έλενας Γαλάρη

Στη δέσμευση ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, ενός ξενοδοχείου στην Πελοπόννησο, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνεχίζει την έρευνα της για το κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε πριν από δύο μήνες.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής προέκυψε ότι από το 2018-2026 το κύκλωμα ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο ετησίως 1 δισεκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας εταιρείες «φαντάσματα» κι εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις.

Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν:

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο.

26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.

7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ ( το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο).

Στην εγκληματική οργάνωση, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες. Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί δέκα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες.

Πηγή: skai.gr

