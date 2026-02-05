Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 1,99 εκατ., αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2025. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1% αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

