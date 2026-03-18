Από αύριο, Πέμπτη, τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα»

Σε λειτουργία τίθενται και πάλι από αύριο, Πέμπτη, οι στάσεις Τραμ "Λ. Βουλιαγμένης", "Ζάππειο" και "Σύνταγμα" και ως εκ τούτου η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 Πικροδάφνη - Σύνταγμα.
Υπενθυμίζεται πως η κίνηση στο τμήμα «ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΦΙΞ» είχε διακοπεί προσωρινά, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.