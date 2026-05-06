Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπέδων, λόγω της αντιπυρικής περιόδου. Η προθεσμία ξεκίνησε την 1η Απριλίου και κλείνει στις 15 Ιουνίου.
Οι υπόχρεοι έως και τη 15η Ιουνίου οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμαίρεται ότι ο υπόχρεος συναινεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 0,50 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.
- Ελάχιστο πρόστιμο: 200 ευρώ
- Ανώτατο πρόστιμο: 2.000 ευρώ
Σημειώνεται πως ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο.
Το πλήρες κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, περιλαμβάνει πληροφορίες για τον καταλογισμό προστίμων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης, καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης.
