Αμαλιάδα: Φωτιά σε σπίτι - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας ηλικιωμένος, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε σπίτι, στην περιοχή Λαβδέικα, της Αμαλιάδας.

Ειδικότερα, περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν μέσα σε δωμάτιο τον ηλικιωμένο, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Κατόπιν, οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, πριν επεκταθεί και απειλήσει γειτονικά σπίτια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.