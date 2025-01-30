Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σ’ όλη την Ελλάδα και στον ρυθμό των καθημερινών διαμαρτυριών βρίσκονται και οι τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» που και απόψε πραγματοποιούν μία ακόμα δυναμική εμφάνιση στους δρόμους, σύμφωνα με το tempo24.

Συγκεκριμένα, για τέταρτη συνεχή ημέρα οι Αιγιαλείς αγρότες έδωσαν ραντεβού για μία ώρα από τις 7 το βράδυ, για νέο μπλόκο και συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του ποταμού Σελινούντα, αλλά αποφάσισαν και οχηματο-πομπή, μέσα στους δρόμους του Αιγίου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας», Γιάννης Μποδιώτης, «αυτό που κάνουμε είναι να κινητοποιούμαστε στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού αναμένοντας εξελίξεις σε κεντρικό επίπεδο. Θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους και ζητάμε αφενός την κατανόηση του κόσμου, αφετέρου τη συμπαράστασή του, για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας».

Θυμίζουμε ότι τρακτέρ βλέπουμε καθημερινά και στην Αιτωλοακαρνανία, όπως και σήμερα συνέβη, στην εθνική οδό κοντά στο Αγρίνιο, στο ύψος της Ερμίτσας, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Σταδιακά οι αγροτικές ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα στήνουν καθημερινά μπλόκα, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση του εισοδήματός τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και τη μεταβολή του κανονισμού αποζημιώσεων.

Τα αιτήματα

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που προ ημερών είχε εκδώσει ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγιαλείας, μεταξύ άλλων, οι αγρότες διειδικούν:

Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής που προκάλεσαν οι μεγάλες ζημιές από καιρικά φαινόμενα και ασθένειες.

Μείωση για το τεράστιο κόστος παραγωγής.

Να εκσυγχρονιστεί ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.

Να πληρωθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Να μη γίνει καμία περικοπή στις ενισχύσεις, σύνδεση με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

Να γίνει μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και να δοθούν συντάξεις αξιοπρέπειας.

(Ειδικότερα για την Αιγιάλεια), να σταματήσει άμεσα το αίσχος των αγροτοδικείων, με την υποβολή προανακριτικού υλικού από το Γραφείο Τροχαίας του Α.Τ. Αιγιάλειας.

