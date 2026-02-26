Άγραφα: Τεράστιο ρήγμα – Καταστράφηκε παραδοσιακός νερόμυλος του 1820

Σοβαρές ζημιές καταγράφονται στο χωριό Δάφνη, όπου η υποχώρηση του εδάφους έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ ένα μεγάλο ρήγμα που ξεκινά κοντά στις κατοικίες και φτάνει έως το ποτάμι παρέσυρε φερτά υλικά και κατέστρεψε ιστορικό μνημείο του χωριού.

Συγκεκριμένα, η πλαγιά έχει υποχωρήσει προς την κοίτη του ποταμού, δημιουργώντας ρήγμα μεγάλου μήκους. Από την κατολίσθηση καταστράφηκε ο παραδοσιακός νερόμυλος του χωριού, ο οποίος είχε χτιστεί το 1820 και λειτουργούσε μέχρι και πριν τις καταστροφές. Το μνημείο αποτελούσε σημείο αναφοράς και πολιτιστικής κληρονομιάς για το χωριό.

Οι ζημιές εκτείνονται και σε άλλα χωριά, με δρόμους να παρουσιάζουν μεγάλες καθιζήσεις και οι πλαγιές να έχουν υποχωρήσει σε αρκετά σημεία. Συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας, με τη συνδρομή σκαπτικών και αγροτικών μηχανημάτων, επιχειρούν να αποκαταστήσουν προσωρινά την πρόσβαση στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, η αγωνία των κατοίκων παραμένει έντονη, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει σταματήσει. Όπως επισημαίνουν, σε περίπτωση νέας επιδείνωσης, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος ακόμη και για ανθρώπινες ζωές.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, ο συνολικός βαθμός καταστροφής παραμένει άγνωστος, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων.

