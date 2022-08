Αγώνας Άνδρου: Το «Velos» πέτυχε τον στόχο του - Δείτε φωτογραφίες

Η ομάδα των Μάντη – Καγιαλή διατήρησε τα… κεκτημένα

Η ομάδα των Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή, αποτελούμενη από πρωταθλητές τριγώνου, ήταν η πρωταγωνίστρια της τελευταίας ιστιοδρομίας του «55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο. Η αυλαία της ιστορικής διοργάνωσης ανοικτής θαλάσσης, η οποία είχε τη στήριξη της ναυτιλιακής και της ιστιοπλοϊκής οικογένειας, θα «πέσει» σήμερα το βράδυ, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος (20.00), με την Τελετή Απονομής των διακρίσεων.

Για άλλη μια χρονιά η ναυτιλιακή οικογένεια «αγκάλιασε» τον «Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου» και έδωσε δυναμικό «παρών» μέσα από χορηγίες ενώ αρκετά από τα μέλη της βρέθηκαν ως πληρώματα σε σκάφη. Από τους βασικούς χορηγούς του αγώνα ήταν οι «Polembros Shipping» και «New Shipping Limited». Υποστηρικτές των σκαφών ήταν, μεταξύ άλλων, οι Goulandris Bross Hellas (στο σκάφος Pega), Α. Μ. Νομικός (στο Ellinix Farr Away), Equinox Maritime Ltd (στο Spirit Of Galatea), Euroseas (στο Giorgio – Furuno) αλλά και η Lalizas (σε τρία σκάφη: Lavoro 3, Optimum 4, Aether).

Το πρωί της Κυριακής, δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού βρέθηκαν τόσο στην πλατεία του Αφανούς Ναύτη όσο και σε σκάφη προκειμένου να κατευοδώσουν τον στόλο του αγώνα. Η εκκίνηση της 3ης και τελευταίας ιστιοδρομίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Νειμποριού της Άνδρου. Τα ιστιοφόρα παρέπλευσαν την ανατολική πλευρά του νησιού των Κυκλάδων και με τα πολύχρωμα μπαλόνια τους πρόσφεραν ωραίες εικόνες στους θεατές. Το βοριαδάκι (12-15 μίλια) βοήθησε για να πραγματοποιηθεί μία γρήγορη κούρσα με έντονο συναγωνισμό. Η ιστιοδρομία ολοκληρώθηκε στο Δύσβατο (το στενό ανάμεσα στην Άνδρο και την Τήνο). Όλοι οι αγωνιζόμενοι απόλαυσαν τον αγώνα και νικητής αναδείχθηκε το «Velos – Eurobank Private Baniking» των Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή, το οποίο κατέκτησε και την πρωτιά στη διοργάνωση.

«Πήραμε μία πολύ καλή εκκίνηση και κατακτήσαμε για 2η χρονιά τον αγώνα της Άνδρου. Είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας γιατί έχει και μεγάλο «μπράτσο» και τοπικές ιστιοδρομίες, κάτι που τον κάνει πολύ ωραίο. Για άλλη μια φορά μας εντυπωσίασε η φιλοξενία των διοργανωτών και των κατοίκων του νησιού και κάθε χρονιά περνάμε και καλύτερα. Πήραν μέρος οι καλύτερες ιστιοπλοϊκές ομάδες της Ελλάδος. Βέβαια, στη διοργάνωση της Άνδρου συνηθίζεται να συμμετάσχουν οι καλύτεροι ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα. Η σημαντικότητα του αγώνα φαίνεται και από τους μεγάλους χορηγούς που τον υποστηρίζουν», υπογράμμισαν οι «χάλκινοι» ολυμπιονίκες του Ρίο Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Β. Γουλανδρή, διεξήχθη για πρώτη χρονιά το 1967. Διοργανωτές του «55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής» είναι ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος. Η Τελετή Απονομών της 1ης και της 2η ιστιοδρομίας πραγματοποιήθηκε σε μία εορταστική ατμόσφαιρα στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρο. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ.

Τα αποτελέσματα:

ORC Γενική βαθμολογία

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής) 4,20

2. Black Jack - Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης) 11,60

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος) 13,40

ORC Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός (Σ. Λεονταρίδης)

3. Pega – Goulandris Bross Hellas

Performance Γενική βαθμολογία

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. Black Jack – Porsche (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης)

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

Performance Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. Ellinix Farr Away – Α. Μ. Νομικός (Σ. Λεονταρίδης)

3. Pega – Goulandris Bross Hellas

Sport Γενική βαθμολογία

1. Bluescape (Ν. Σύμπουρας) 7,20

2. Adra (Ζ. Γρηγοριάδης) 9,40

3. Giorgio – Furuno (Κ. Μάνθος, Γ. Πηλιχός, Μ. Πίτας) 11,60

Sport Αποτελέσματα τοπικής ιστιοδρομίας

1. Giorgio – Furuno (Κ. Μάνθος, Γ. Πηλιχός, Μ. Πίτας)

2. Alter Ego ABS (Στ. Μπόνας)

3. Adra (Ζ. Γρηγοριάδης)

Πηγή: skai.gr

