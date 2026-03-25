Εορτασμός 25ης Μαρτίου: Βίντεο από τους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20

Κανονιοβολισμοί

Με τους 21 κανονιοβολισμούς στο Λυκαβηττό ξεκίνησαν στην Αθήνα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στις 08:00 θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, σημειώνει η ΕΡΤ.

TAGS: 25η Μαρτίου εορτασμοί Λυκαβηττός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
