Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς, καταγράφτηκε στις 23:57 το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 11,5 χλμ. βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν 11,5 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

