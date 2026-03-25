Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:20 - Δύση ήλιου: 18:41 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 21 λεπτά - Σελήνη 7 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα Τετάρτη, 25 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής, Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *, Εθνεγερσία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:20 - Δύση ήλιου: 18:41 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 21 λεπτά

Σελήνη 7 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο
0 0 Bookmark