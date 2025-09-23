Το σκόρδο της Νέας Βύσσας κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως

Η Νέα Βύσσα είναι χωριό στον Έβρο και η μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σκόρδου στην Ελλάδα, με την καλλιέργειά του να αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής μετά την εισαγωγή του από πρόσφυγες.

Το σκόρδο της Νέας Βύσσας κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων σε ποιότητα παγκοσμίως και καλύπτει το 70-80% της εγχώριας κατανάλωσης.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ θεωρείται κορυφαίο σε ποιότητα, ξεπερνώντας αντίστοιχες παραγωγές από χώρες όπως η Ισπανία, η Κίνα και η Αίγυπτος.

Πηγή: skai.gr

