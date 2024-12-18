Delta Restaurant: Και για το 2024 το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με 2 αστέρια Michelin & 1 Michelin Green Star for Sustainable Gastronomy

To Delta Restaurant, μετά από 3 χρόνια λειτουργίας, διατηρεί και για το 2024 τα δύο αστέρια ΜICHELIN Guide Athens και ένα Green Star MICHELIN for Sustainable Gastronomy. Αυτή η ξεχωριστή διάκριση αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας του Delta Restaurant να προσφέρει μια ανεπανάληπτη γαστρονομική εμπειρία, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνική, την καινοτομία και τη βαθιά σύνδεση με την ελληνική φύση και παράδοση.

Το Green Star ΜΙCHELIN υπογραμμίζει τη δέσμευση του εστιατορίου στη βιώσιμη γαστρονομία, μέσα από τη χρήση τοπικών πρώτων υλών με βάση την εποχικότητα, την ελαχιστοποίηση της σπατάλης και την προώθηση πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, EXECUTIVE CHEF δήλωσε: «Είμαστε βαθιά συγκινημένοι και υπερήφανοι που λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση για τρίτη συνεχή χρονιά. Είναι μια επιβεβαίωση των αξιών και της σκληρής δουλειάς όλης της ομάδας μας. Στόχος μας παραμένει να εμπνέουμε τους επισκέπτες μας μέσα από κάθε στάδιο και εμπειρία που προσφέρουμε, πάντα με σεβασμό προς τη Φύση και τον Άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μου για την αφοσίωση και την προσήλωση στον κοινό μας στόχο.

Ένα ακόμη ευχαριστώ σε όσους έχουν επιλέξει ως τώρα να ζήσουν την εμπειρία του Delta Restaurant, συχνά ταξιδεύοντας από κάθε γωνιά του κόσμου, και μια υπόσχεση σε όσους θα έχουμε κοντά μας στο μέλλον: θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μοναδικές στιγμές και γεύσεις που συνδέουν το παρόν και το μέλλον».

Το Delta Restaurant συνεχίζει να αποτελεί φάρο γαστρονομικής δημιουργίας, εμπνέοντας με την πρωτοπορία του και ενισχύοντας τη θέση της ελληνικής γαστρονομίας στη διεθνή σκηνή.

Ένα εστιατόριο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας υψηλής γαστρονομίας, το Delta Restaurant ξεκίνησε τη λειτουργία του από το Δειπνοσοφιστήριον στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) τον Ιούλιο του 2021. Το Delta δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του ΚΠΙΣΝ, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εστιατορίου στο ΚΠΙΣΝ έρχεται να ολοκληρώσει το όραμα του ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ, το οποίο αποτελεί έναν δημόσιο χώρο παγκόσμιας εμβέλειας αλλά και πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή τη λειτουργία και το αποτύπωμα στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.