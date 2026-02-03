Υπερταμείο: Το αποτύπωμα στις εθνικές υποδομές το 2025

Σε κεντρικό αναπτυξιακό θεσμό για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στη χώρα έχει εξελιχθεί το Υπερταμείο, δέκα χρόνια έπειτα από την ίδρυσή του και με πρόσφατη διεύρυνση μέσω της ενσωμάτωσης ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αντιστοιχεί σε περίπου 12 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου, για την υλοποίηση της στρατηγικής του, το Υπερταμείου βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

-Μετασχηματισμός των δημόσιων επιχειρήσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και διασφαλίζοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

-Ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων Εθνικών Υποδομών: αεροδρόμια και λιμάνια, υποδομές, ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων, ώστε να καταστούν ώριμα για αξιοποίηση, μέσω παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων ή προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών.

-Επένδυση σε έργα της Νέας Οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία, μέσα από τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επενδυτικών εργαλείων.

Τέλος, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ως ευέλικτη και ανεξάρτητη Μονάδα εντός του Υπερταμείου, λειτουργεί ως επιταχυντής για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με πλήθος Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Ακολουθεί συνοπτική αποτύπωση των βασικών δράσεων του 2025 στο πλαίσιο του πυλώνα της Ανάπτυξης υποδομών.

Ειδικότερα:

Λιμάνια & Μαρίνες

Το Υπερταμείο διενήργησε διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου λιμενικών υποδομών (λιμάνια και μαρίνες). Ο σύμβουλος θα αναλάβει α) να καταγράψει τις προοπτικές και αδυναμίες των λιμενικών υποδομών και β) να εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για τη συνολική τους ανάπτυξη.

Τον Μάρτιο κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους λιμένες Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας. Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αναμένεται εντός του α' εξαμήνου 2026.

Τον Ιούνιο, το ΥΤ παρέλαβε πέντε προσφορές από υποψήφια σχήματα για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμαριάς μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίστηκε η 27η Φεβρουαρίου 2026.

Τον ίδιο μήνα (Δεκέμβριος), ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μαρίνας Πάτρας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από το PPF με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί η 5η Φεβρουαρίου 2026.

Τον Οκτώβριο κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης, διάρκειας 40 ετών, για την ανάπτυξη μαρίνας mega yacht στην Κέρκυρα. Το έργο έχει αναλάβει η Lamda Development η οποία θα αναλάβει να επενδύσει περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία εκ του μηδενός μαρίνας που θα εξυπηρετεί μεγάλα σκάφη αναψυχής.

Σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκεται το master plan για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ σε εξέλιξη είναι έργα αναβάθμισης των υποδομών ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν σε α) εκβάθυνση λιμενολεκάνης, β) σύνδεση της χερσαίας ζώνης με τη νέα Περιφερειακή Οδό και γ) εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού. Αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο 2026 και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμένα.

Στο λιμάνι του Βόλου είναι σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης των υποδομών από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023. Το ΥΤ έχει προσλάβει σύμβουλο στρατηγικής και περιφερειακής ανάπτυξης που θα εκπονήσει business plan και πάνω σε αυτό θα βασιστεί το master plan για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού (εφαρμόζεται το ίδιο μοντέλο με την Αλεξανδρούπολη).

Σε διαδικασία εκπόνησης είναι και το master plan για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου, στα οποία το Υπερταμείο συμμετέχει ως μέτοχος μειοψηφίας με 33%.

Το 2025 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και έγκριση από το ΣτΕ του master plan για το λιμάνι της Πάτρας. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βάσης στήριξης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, την κατασκευή νέου εμπορευματικού προβλήτα και τη σύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο, και την υλοποίηση έργων για την ενεργειακή μετάβαση του λιμένα (φωτοβολταϊκος σταθμός, έξι (6) νέες θέσεις cold ironing, κλπ). Οι επενδύσεις που προβλέπονται στο master plan θα εξειδικευθούν από το business plan που θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας. Τα business plans ορίζουν συγκεκριμένους στόχους και εξειδικεύουν τις προτεραιότητες που περιγράφονται στα master plans. Τα master plans οριοθετούν ένα γενικότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των λιμένων. Για παράδειγμα, ένα master plan περιλαμβάνει τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση των λιμένων. Το business plan αναφέρει με σαφήνεια πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις αυτές.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Σκιάθου, το ΥΤ ετοιμάζει master plan για τον λιμένα, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδια ανάπτυξης της Μαρίνας Σκιάθου. Η μαρίνα βρίσκεται εντός του λιμένα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΥΤ, και θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές έπειτα από διαγωνισμό.

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αργοστολίου, από το επενδυτικό σχήμα Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM, το οποίο αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών. Η αξιοποίηση της μαρίνας θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης με διάρκεια τουλάχιστον 40 ετών.

Τον ίδιο μήνα αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η διενέργεια διαγωνισμού για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και το μοντέλο αξιοποίησης θα είναι το ίδιο με την περίπτωση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας. Στους όρους του διαγωνισμού θα προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τυχόν όμορες εκτάσεις που έχει.

Logistics Centres

Εμπορευματικό Κέντρο πρώην στρατοπέδου Γκόνου: Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου (περιοχή 672 στρεμ.) στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με χρήσεις γης logistics/ μεταποίησης/ ζωνών ελεύθερου εμπορίου. Το έργο ωριμάζει το PPF και αναμένεται ανάδοχος το πρώτο τρίμηνο 2026.

Περιφερειακά αεροδρόμια

Τον Οκτώβριο, το διοικητικό συμβούλιο του ΥΤ ενέκρινε το τελικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση του αεροδρομίου στον Παραχωρησιούχο αναμένεται εντός του Α τριμήνου 2026.

22 Περιφερειακά αεροδρόμια: Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (επιβατική κίνηση, CAPEX/OPEX) και μέσα στο Α Εξάμηνο 2026 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων.

Οδικοί 'Αξονες

Στις 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων για χρονικό διάστημα 35 ετών, έναντι εφάπαξ τιμήματος 1,275 δισ. ευρώ. Την πρώτη πενταετία, ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.

Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα- Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριάς συντήρησης τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες) αντικατάστασης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.