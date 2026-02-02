Η SpaceX του Μασκ συγχωνεύεται με την xAI

Η διαστημική εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξαγόρασε τη startup τεχνητής νοημοσύνης xAI, συνδυάζοντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων με τον κατασκευαστή του chatbot Grok, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενοποίηση των φιλοδοξιών του Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα.

Μια συγχώνευση θα αποτελούσε έναν από τους πιο κερδοφόρους εταιρικούς συνδυασμούς στη Silicon Valley, συνδυάζοντας έναν εργολάβο διαστημικής και άμυνας με έναν ταχέως εξελισσόμενο προγραμματιστή τεχνητής νοημοσύνης, του οποίου το κόστος κυριαρχείται από τσιπ, κέντρα δεδομένων και ενέργεια.

Η συμφωνία καταδεικνύει την προσπάθεια του Μασκ να συνδυάσει τις ταχέως αναπτυσσόμενες προσπάθειές του στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την αυτοκρατορία του στην αεροδιαστημική και δορυφορική επικοινωνία, στοιχηματίζοντας ότι η κοινή χρήση ταλέντων στην πληροφορική, τα δεδομένα και τη μηχανική μπορεί να επιταχύνει τόσο την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και να υποστηρίξει ενδεχομένως μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες γύρω από τα κέντρα δεδομένων που βασίζονται στο διάστημα.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να τιμολογήσει τις μετοχές της περίπου στα 527 δολάρια την καθεμία και η αποτίμησή της θα ανέλθει σε 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το Bloomberg News.

Η διαστημική εταιρεία και η νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονταν σε συζητήσεις για τη συγχώνευσή τους ενόψει μιας μεγάλης δημόσιας προσφοράς που έχει προγραμματιστεί για αργότερα φέτος, σύμφωνα με το Reuters, φέρνοντας τους πυραύλους του Μασκ, τους δορυφόρους Starlink, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok κάτω από την ίδια στέγη.

