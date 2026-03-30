Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,86%, στα 260,92 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Συγκρατημένη άνοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.998,66 μονάδες (-1,27%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.086.822 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), του ΔΑΑ (+1,06%), της Τιτάν (+0,80%) και του ΟΤΕ (+0,79%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-6,22%), της Alpha Bank (-2,81%), της Viohalco (-2,49%), της Allwyn (-2,21%) και της Πειραιώς (-2,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.258.553 και 9.184.920 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+8,15%) και Flexopack (+6,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-8,40%)και Aktor(-6,22%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,3500 -6,22%

ALLWYN:13,3000 -2,21%

ΚΥΠΡΟΥ:8,1600 +0,25%

METLEN:32,7000 -0,85%

OPTIMA:8,3200 -0,48%

ΤΙΤΑΝ: 43,8500 +0,80%

ALPHA BANK: 2,9700 -2,81%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -1,37%

VIOHALCO: 11,7600 -2,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,5600 -1,33%

ΔΑΑ:10,4400 +1,06%

ΔΕΗ: 17,5900 +0,51%

COCA COLA HBC:48,6000 -1,18%

ΕΛΠΕ: 9,6500 +0,52%

ELVALHALCOR: 3,3700 +0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 -0,39%

ΕΥΔΑΠ: 9,0300 +2,61%

EUROBANK: 3,2050 +0,16%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,8800 -1,01%

MOTOR OIL: 37,4800 +0,70%

JUMBO: 21,9600 -3,60%

ΟΛΠ:36,2000 +0,28%

ΟΤΕ: 16,5000 +0,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6300 -2,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,58%

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

9 0 Bookmark