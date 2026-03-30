Χρηματιστήριο: Πτώση 0,86%, στα 260,92 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Συγκρατημένη άνοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.998,66 μονάδες (-1,27%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.086.822 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), του ΔΑΑ (+1,06%), της Τιτάν (+0,80%) και του ΟΤΕ (+0,79%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-6,22%), της Alpha Bank (-2,81%), της Viohalco (-2,49%), της Allwyn (-2,21%) και της Πειραιώς (-2,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.258.553 και 9.184.920 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+8,15%) και Flexopack (+6,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-8,40%)και Aktor(-6,22%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,3500 -6,22%

ALLWYN:13,3000 -2,21%

ΚΥΠΡΟΥ:8,1600 +0,25%

METLEN:32,7000 -0,85%

OPTIMA:8,3200 -0,48%

ΤΙΤΑΝ: 43,8500 +0,80%

ALPHA BANK: 2,9700 -2,81%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 -1,37%

VIOHALCO: 11,7600 -2,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,5600 -1,33%

ΔΑΑ:10,4400 +1,06%

ΔΕΗ: 17,5900 +0,51%

COCA COLA HBC:48,6000 -1,18%

ΕΛΠΕ: 9,6500 +0,52%

ELVALHALCOR: 3,3700 +0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 -0,39%

ΕΥΔΑΠ: 9,0300 +2,61%

EUROBANK: 3,2050 +0,16%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,8800 -1,01%

MOTOR OIL: 37,4800 +0,70%

JUMBO: 21,9600 -3,60%

ΟΛΠ:36,2000 +0,28%

ΟΤΕ: 16,5000 +0,79%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6300 -2,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,58%

Πηγή: skai.gr

