Πετρέλαιο: «Βουτιά» 5% εν μέσω αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν «βουτιά» πέριξ του 5% τη Δευτέρα, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν διεξάγει σοβαρές συζητήσεις με την Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας μια αποκλιμάκωση των εντάσεων με ένα μέλος του OPEC, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου επίσης επηρέασε αρνητικά τις τιμές.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Απριλίου διολισθαίνει 4,79% στα 66,02 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικόα ργό τύπου WTI κατρακυλά 5,23% στα 61,80 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent και το WTI σημείωσαν πτώση μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2022 τον Ιανουάριο, καθώς ο κίνδυνος στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν υποχώρησε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο. Το Brent σημείωσε άνοδο 16% τον Ιανουάριο, ενώ το WTI αυξήθηκε κατά 13%.

Η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και η μείωση των διαταραχών στον εφοδιασμό στις ΗΠΑ και το Καζακστάν, επηρέασαν αρνητικά τις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS Giovanni Staunovo.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν διεξάγει «σοβαρές συζητήσεις» με τις ΗΠΑ, λίγες ώρες αφότου ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζάνι, ανακοίνωσε ότι οι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν με στρατιωτική επέμβαση αν δεν συμφωνούσε σε μια πυρηνική συμφωνία ή συνέχιζε να σκοτώνει διαδηλωτές. Οι επίμονες απειλές στήριξαν τις τιμές του πετρελαίου καθ' όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, δήλωσε η Priyanka Sachdeva, αναλύτρια της Phillip Nova.

Η πτώση του πετρελαίου σήμερα οφείλεται στον συνδυασμό αποκλιμάκωσης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν προθυμία για διαπραγματεύσεις, και της ανόδου του δολαρίου λόγω του διορισμού του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

