Η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών επενδυτών και το 2026

H Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στη διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

Η σταθερή υπεραπόδοση της ελληνικής αγοράς μετοχών τα τελευταία χρόνια, η ενίσχυση των επενδυτικών ροών από το εξωτερικό και η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα έχουν αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ο οίκος Fitch

'Ακρως αισιόδοξη είναι η έκθεση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία ενόψει του 2026. Η Ευρώπη αν και παρουσιάζει αργή αλλά αξιοσημείωτη αντοχή, φαίνεται πως εξελίσσεται σε μια αγορά «δύο ταχυτήτων». Oι περισσότερες οικονομίες βλέπουν τα δημοσιονομικά τους να πιέζονται, ωστόσο η Ελλάδα τοποθετείται στον στενό πυρήνα των χωρών που θα καταφέρουν να διατηρήσουν πλεονάσματα και να συνεχίσουν τη μείωση του χρέους. Με βάση την έκθεση του οίκου, η Ελλάδα θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη την περίοδο 2019-2026, άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων σε όρους ΑΕΠ.

Η Morgan Stanley

Η Morgan Stanley βλέπει την Ελλάδα στην «κορυφή του Ολύμπου» και το 2026. Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πετύχει ακόμα δύο χρόνια δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, εκτιμά η Morgan Stanley, αναμένοντας ότι θα συνεχίσει να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και το 2026 και το 2027 (2% ανά έτος). Ο δείκτης χρέους της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ μειώνεται ραγδαία. Ο οίκος αναμένει ότι θα φτάσει το 131,8% έως το 2027. H Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελληνική αγορά είναι δομικά υποτιμημένη και ότι η άνοδος των τιμών δεν έχει ενσωματώσει πλήρως τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από επίπεδα που δικαιολογούνται από την κερδοφορία και την ποιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Για τη Morgan Stanley, η ελληνική αγορά έχει ισχυρά περιθώρια συνέχισης της υπεραπόδοσης, παρά την ήδη θετική πορεία του 2025 και τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές της EEMEA για το 2026. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται ταχύτερα από την Ευρωζώνη. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Morgan Stanley υπέρ της ελληνικής αγοράς είναι το γεγονός ότι, παρά την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κινούνται με σημαντική έκπτωση έναντι της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, η Ελλάδα έχει πλέον ξεπεράσει το στερεότυπο της κλασικής «αναδυόμενης αγοράς» και κινείται προς ένα νέο μοντέλο τοποθέτησης: αυτό της ώριμης περιφερειακής αγοράς με σταθερούς θεμελιώδεις δείκτες και ενισχυμένη επενδυτική αξιοπιστία.

Η JP Morgan

Επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία, τις ελληνικές μετοχές και ελληνικές τράπεζες, η JP Morgan και τις τοποθετεί στις κορυφαίες επιλογές για τη νέα χρονιά. Εκτιμά πως ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει, στο βασικό της σενάριο, άνοδο της τάξης του 16% το 2026, σε όρους δολαρίου. Το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει ισχυρό με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να κινούνται κάτω από αυτές της Γαλλίας. Το ΑΕΠ του 2026 πιθανότατα θα κινηθεί στο 2% ή υψηλότερα, το 6ο συνεχόμενο έτος πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα θα καταγράψει το 5οσυνεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα με καθαρό έλλειμμα κάτω του 1% του ΑΕΠ. Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζα και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι, παρά το φετινό ράλι, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με 7,7 φορές τα κέρδη τους (Ρ/Ε) και 1,1 φορές την λογιστική αξία τους (TBV), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RοTE) πάνω από 15%.

Η Bank of America

Η Bank of America διατηρεί θετική στάση για τις αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική). Η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε περαιτέρω κατά τον Οκτώβριο και εμφανίζεται ως μία από τις δύο αγορές που διατηρούν overweight τοποθέτηση στα Global EM funds, μαζί με την Ουγγαρία. Η Ελλάδα παρουσιάζει μερισματική απόδοση 4,7%, προβλεπόμενο P/E 10,3 φορές, δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 2 φορές, προσδοκώμενη αύξηση κερδών 7,4%. Στις πιο ελκυστικές αγορές συγκαταλέγει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και ο διεθνής οίκος Wood and Company, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί Η ελληνική αγορά παραμένει κεντρικό κομμάτι της μερισματικής στρατηγικής της WOOD για το 2026, όχι επειδή προσφέρει τις υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA). Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή επενδυτικής κανονικότητας και αξιοπιστίας.

Η UBS

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις λίγες φθηνές αγορές με θετικό προφίλ κινδύνου σύμφωνα με την UBS, σημειώνοντας πως η χώρα διαθέτει σταθερή δημοσιονομική βάση, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές τράπεζες, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% και χαμηλά P/BV. Σύμφωνα με την έκθεση, οι προβλέψεις για την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας είναι ότι θα κινηθεί σε 2,2% εφέτος, σε 2,4%, το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της UBS η ελληνική αγορά καταγράφει αρνητικό perception premium της τάξης του -40% έως -50%, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις χώρες που διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο discount έναντι της ιστορικής τους αποτίμησης. Με βάση αυτό, η Ελλάδα φαίνεται να μην έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση της οικονομίας και των εταιρικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, παρά τη σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της εικόνας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών.

Η HSBC

Η HSBC καταγράφει ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτικών κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών όπου η στάση των funds παραμένει θετικά διαφοροποιημένη και κερδίζει σταθερά μερίδιο στα διεθνή χαρτοφυλάκια, κυρίως χάρη στις τράπεζες. Η HSBC βλέπει την Ελλάδα ως θετικό case εντός των αναδυόμενων αγορών, με βελτιωμένη στάθμιση στα διεθνή χαρτοφυλάκια, ενισχυμένες τοποθετήσεις σε τράπεζες και αυξανόμενο ποσοστό συμμετοχής funds -ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στις ελληνικές προοπτικές ενόψει του 2026.

Η Alpha Finance

Η Alpha Finance διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026. Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7,0 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026. Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η αναβάθμιση της Ελλάδας σε «Developed Market» από FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices, η οποία -όπως αναφέρει η Alpha Finance- σηματοδοτεί την πλήρη επανένταξη της χώρας στο κλαμπ των ανεπτυγμένων οικονομιών μετά από 13 χρόνια και αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και τις εισροές ξένων κεφαλαίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

