Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε στο 7,4%, τον Αύγουστο του 2025, από 7,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 6,1%, τον Αύγουστο του 2025, από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.054 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι μείωσης κατά 1.151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 23 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 751 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2025, ήταν αρνητική κατά 189 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 509 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 2,4% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Αύγουστο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 10,6% από 10,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 166 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.260 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2025, ήταν θετική κατά 151 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.272 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 15,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 16,1%, επίσης αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 173 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.109 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 12,9% από 13,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 164 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Αύγουστο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,5%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 31 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 81 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 0,9% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 2.328 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.352 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 274 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 1.202 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 27,1% από 21,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.054 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι μείωσης κατά 1.151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,4% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.046 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.893 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,2% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.082 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.737 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 1.008 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 742 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.



