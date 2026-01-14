Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο Δεκέμβριος μπορεί να ήταν ένας μήνας αποκλιμάκωσης των τιμών τροφίμων, συνολικά όμως το 2025 ήταν μια κακή χρονιά ειδικά για τους καταναλωτές, με τους δείκτες να σημειώνουν πολλά ρεκόρ ανόδου. Και σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν των αναλύσεων, φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις θα μας… συντροφεύσουν και το 2026.



Ο γενικός δείκτης τροφίμων έκλεισε στις 127,2 μονάδες, από 122 πέρυσι, τιμή που αποτελεί ρεκόρ 3ετίας.



ΚΡΕΑΤΑ

Παρά την αποκλιμάκωση του Δεκεμβρίου, ο δείκτης κρεάτων έκλεισε στις 123,2 μονάδες έναντι 117,3 το 2024 που είναι ιστορικό ρεκόρ από το 2008 που κρατά στοιχεία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Η ζήτηση αυξανόταν σταθερά όπως και η αβεβαιότητα στην αγορά εξαιτίας από τη μια των γεωπολιτικών εντάσεων και από την άλλη των επιδημιών που είχαν σαν αποτέλεσμα τη σφαγή εκατομμυρίων ζώων.

Ο συνολικός δείκτης θα ήταν ακόμη πιο ψηλά αν δεν τον συγκρατούσαν χοιρινά και πουλερικά, των οποίων οι τιμές σημείωσαν πτώση λόγω της μείωσης της ζήτησης στα πρώτα και της αύξησης προσφοράς στα δεύτερα.



Τα… μαντάτα για το 2026 δεν είναι ευοίωνα. Υπάρχουν αναλύσεις ακόμη και για αυξήσεις 60% στο βοδινό κρέας. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ, o -2ος ή 3ος ανάλογα με την ανάλυση– μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, έχει υποχωρήσει ο αριθμός των κοπαδιών σε χαμηλό 70 ετών και οι ειδικοί προειδοποιούν για την πραγματικότητα των 10$/μισό κιλό που θα ενσκύψει στο γ’ τρίμηνο. Αυτή τη στιγμή το μισό κιλό κοστίζει περί 6,5$.



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Στις 17 μονάδες πάνω από πέρυσι έκλεισε ο δείκτης των γαλακτοκομικών, στις 146,9 μονάδες που είναι η 2η υψηλότερη τιμή στα χρονικά (149,5 μονάδες το 2022). Εδώ η «ζημιά» έγινε κυρίως το πρώτο 6μηνο με «ενόχους» πρωτίστως το τυρί, το γάλα σε σκόνη και το βούτυρο, των οποίων η ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά με τις εξαγώγιμες προμήθειες να είναι περιορισμένες.



Εδώ οι εκτιμήσεις για το 2026 είναι πιο ευνοϊκές – αν και μεικτές - καθώς μιλούν για χρονιά αναπροσαρμογής και ευκαιρίες για μείωση τιμών λόγω αυξημένης προσφοράς.



ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Είναι η κατηγορία με τη μεγαλύτερη βελτίωση, καθώς οι 107,9 μονάδες του σχετικού δείκτη αποτελεί χαμηλό από το 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δείκτης τιμών ρυζιού διαμορφώθηκε στις 103,5 μονάδες το 2025, μειωμένος κατά 35,2% από το 2024, αντανακλώντας την καθοδική πίεση στις τιμές του ρυζιού από τις άφθονες εξαγώγιμες διαθεσιμότητες, τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εξαγωγέων και τις μειωμένες αγορές από ορισμένες χώρες εισαγωγής στην Ασία.



Αν δεν υπάρξουν σημαντικές κλιματικές ανατροπές, οι τιμές αναμένεται για το 2026 να κινηθούν στα ίδια επίπεδα.



ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Ο σχετικός δείκτης εκτοξεύθηκε κατά 23 σχεδόν μονάδες σε σχέση με πέρυσι, στις 161,6 μονάδες που είναι η 3η ψηλότερη τιμή στα χρονικά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα περιορισμένα παγκόσμια αποθέματα.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι τιμές θα παραμείνουν ψηλά και το 2026 παρά το γεγονός ότι οι συγκομιδές αναμένονται καλύτερες εξαιτίας της σημασίας τους τόσο στη διατροφή αλλά και στην ενέργεια.



