Το 34% των Ελλήνων νιώθει άνετα να μοιραστεί οικονομικά data με ένα σύστημα AI

Η διεπαφή πολίτη-τεχνολογίας εισέρχεται σε μια νέα εποχή και οι Έλληνες εμφανίζονται εντυπωσιακά έτοιμοι για αυτό το άλμα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του Ομίλου Intrum για το 2025, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον αφηρημένη έννοια ή “τεχνολογικό τρεντ”, αλλά πρακτικό εργαλείο καθημερινότητας.

Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των οικονομικών υποχρεώσεων, οι καταναλωτές στην Ελλάδα δείχνουν μεγαλύτερη εξοικείωση και αποδοχή της AI σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εντυπωσιακή βελτίωση της συνέπειας στις πληρωμές. Το ποσοστό έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών στην Ελλάδα ανέβηκε από 45% το 2023 στο 67% το 2025, μια σημαντική μεταβολή, η οποία συσχετίζεται με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων υπενθύμισης, υποστήριξης και οικονομικής καθοδήγησης.

Στο πεδίο της κοινωνικής συμπεριφοράς, τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα ψυχολογική παράμετρο. Το 34% των Ελλήνων δηλώνει ότι νιώθει πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα σύστημα AI παρά με έναν άνθρωπο.

Επιπλέον, το 38% πιστεύει ότι μια συνομιλία για καθυστερημένες πληρωμές με ένα ρομπότ είναι λιγότερο επικριτική από μια αντίστοιχη αλληλεπίδραση με έναν φυσικό εκπρόσωπο – αύξηση δέκα μονάδων σε σχέση με το 2024. Η AI λειτουργεί, στην πράξη, ως “ουδέτερος συνομιλητής”, μειώνοντας το συναισθηματικό βάρος της οικονομικής ντροπής.

ΑΙ και είσπραξη οφειλών

Στο μεταξύ, σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στη μείωση των προκαταλήψεων στον τομέα της είσπραξης οφειλών, οδηγώντας σε δικαιότερη μεταχείριση. Παράλληλα, ένας στους τρεις χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το ChatGPT, για να κατανοήσει οικονομικούς όρους ή χρηματοοικονομικές έννοιες, μια ένδειξη επιταχυνόμενης ψηφιακής παιδείας.

Η εξοικείωση με την AI συνοδεύεται από σταδιακή μείωση των ανησυχιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το 23% δηλώνει πλέον ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί σοβαρό προβληματισμό – ποσοστό, που αντικατοπτρίζει αυξημένη εμπιστοσύνη στη χρήση των νέων συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά της συμπεριφοράς των καταναλωτών: την αυξανόμενη ωριμότητα στις αγορές. Οι παρορμητικές online αγορές περιορίζονται, με μόλις το 25% να παραδέχεται ότι αγοράζει αυθόρμητα - χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 30%. Ωστόσο, το 15% αναγνωρίζει ότι επηρεάζεται από τα lifestyle ακατέργαστα πρότυπα των social media, οδηγούμενο σε αγορές που ενισχύουν τις οικονομικές του πιέσεις.

Με φόντο αυτές τις προκλήσεις και προοπτικές, η Ελλάδα - όπως δείχνει η έκθεση - μοιάζει να αξιοποιεί την AI όχι μόνο ως τεχνολογία, αλλά ως πολιτισμικό εργαλείο οικονομικής ενδυνάμωσης. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και οι ψηφιακές πρακτικές ωριμάσουν περαιτέρω, το 2025 μπορεί να αποδειχθεί χρονιά, όπου οι καταναλωτές θα επανακτήσουν - με τη βοήθεια της τεχνολογίας - τον έλεγχο των οικονομικών τους επιλογών εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.