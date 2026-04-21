Τα «τσουχτερά» ενοίκια «σπρώχνουν» τους πολίτες στα …δανεικά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τα «τσουχτερά» ενοίκια φαίνεται να «σπρώχνουν» στα …δανεικά όσους επιδιώκουν να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους: Το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς καταγράφεται εκρηκτική άνοδος στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με την συνδρομή κρατικών προγραμμάτων φθηνής χρηματοδότησης για την αγορά κατοικίας να «περιορίζεται» σχεδόν στο 1/3. Αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια μοιάζει να «ζωντανεύουν» και πάλι, καθώς και σε αυτό το πεδίο παρατηρείται άνοδος.

Χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης η αγορά στο πεδίο των χρηματοδοτήσεων, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις συνεχίζουν και το τρέχον έτος την ανοδική τους πορεία.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα στεγαστικά

Η εικόνα – όπως καταγράφεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών- αποτυπώνει την εκτίναξη των νέων στεγαστικών δανείων σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σταθερή χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, όπως και νέα επιτάχυνση της καταναλωτικής πίστης.

Συνολικά, εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια, ύψους 1,6 δισ. ευρώ με ετήσια αύξηση 26%.

Τα μεγέθη αυτά σηματοδοτούν διαρκή ισχυροποίηση του ανοδικού κύκλου μετά από δεκαπέντε χρόνια συρρίκνωσης.

Όσον αφορά ειδικά τις νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων προκύπτει για το α’ τρίμηνο του έτους εκρηκτική άνοδος 77%, η οποία διαδέχεται την αλματώδη αύξηση 46% του 2025.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια, υποχώρησε τον Φεβρουάριο 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα (2,95%), καθιστώντας την πέμπτη φθηνότερη στην ευρωζώνη ( μέσο επιτόκιο 3,37%).

Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου έως πέντε χρόνια, συνιστούν την τρέχουσα περίοδο μια από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές των δανειοληπτών.

Τα επιμέρους στοιχεία της ΕΕΤ καταγράφουν εκταμιεύσεις 13.756 δανείων στεγαστικής πίστης, συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο κύριος όγκος των στεγαστικών δανείων ύψους 438 εκατ. ευρώ σε 4.860 νοικοκυριά, αφορά αμιγώς τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς την αξιοποίηση προγραμμάτων.

Μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ ενώ μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 7.100 δάνεια , συνολικής αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ.

Πως κινήθηκαν επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια

Σταθεροποιητικά, με οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες το 2025 είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση 10,5%.

Περίπου οκτώ στις δέκα μικρές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας οι οποίες υπέβαλαν αίτημα νέας δανειοδότησης ή αύξησης των ορίων χρηματοδότησης έλαβαν δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνολικού ύψους 546 εκατ. ευρώ ( 9.132 πραγματικές εκταμιεύσεις).

Στην καταναλωτική πίστη, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν συνολικά δάνεια 385 εκατ. ευρώ με ετήσια αύξηση 12%.

Λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των δανείων, τα περισσότερα (129 εκατ. ευρώ) χορηγήθηκαν μέσω των φυσικών καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών σε 14.633 δανειολήπτες.

Σχεδόν διπλάσιος αριθμός δανειοληπτών (29.163) έλαβε καταναλωτικό δάνειο, μέσω του ψηφιακού δικτύου των τραπεζών (e-banking) με τις εκταμιεύσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ ενώ ξεπέρασαν τα 102 εκατ. ευρώ τα δάνεια για αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.



