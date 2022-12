Σταϊκούρας: Οι επενδυτές εξέφρασαν ή και επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα

Ο απολογισμός των ταξιδιών του υπ. Οικονομικών σε Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι

Σειρά ταξιδιών στο εξωτερικό, στα οποία επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη εταίρων, θεσμών, επενδυτών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών στη θετική πορεία και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - παρά τις πολυ-επίπεδες εξωγενείς δυσκολίες -, πραγματοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας τις τελευταίες 9 ημέρες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Στη διάρκεια των ημερών αυτών, ο κ. Σταϊκούρας εκπροσώπησε τη χώρα μας στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin, έλαβε μέρος, ως ομιλητής, σε διεθνή συνέδρια και Fora και πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι εξέφρασαν ή/και επιβεβαίωσαν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Οικονομικών μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία ελήφθη μία απόφαση-ορόσημο για την Ελλάδα.

Απόφαση με την οποία επιβραβεύεται η εντατική και συστηματική δουλειά κοινωνίας και πολιτείας, μέσα από την ενεργοποίηση των τελευταίων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Μέτρα συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν:

(α) την αποδέσμευση της όγδοης και τελευταίας δόσης από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από αγορά ελληνικών ομολόγων (τα γνωστά ANFA/SMP),

(β) τον μηδενισμό, για το 2ο εξάμηνο του 2022, του επιπρόσθετου περιθωρίου (step-up margin), η ενσωμάτωση του οποίου προβλέπεται στο επιτόκιο δανείων που έχει παραχωρήσει ο EFSF στην Ελλάδα, και

(γ) τον μόνιμο μηδενισμό - για πρώτη φορά - του περιθωρίου αυτού, από το 2023 και μετά.

Η απόφαση αυτή του Eurogroup χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική», τόσο από τον πρόεδρο του Eurogroup κ. Paschal Donohoe όσο και από τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) κ. Pierre Gramegna, ενώ για «ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και εξαιρετικά νέα για την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές αρχές» έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Paolo Gentiloni.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, ο κ. Σταϊκούρας συμμετείχε στη συνεδρίαση του Ecofin, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Στην τοποθέτησή του επί του ζητήματος, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μία καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση, τονίζοντας ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές που χρήζουν βελτίωσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας μετέβη στη Νέα Υόρκη, όπου από την Τετάρτη 7 έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, όπως είναι οι Axia, Citi, Goldman Sachs, Nomura, Paulson & Co., Bank of New York Mellon, Buffalo Thorn Capital Management LLC, Lord Abbett & Co.

Επιπλέον, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg, στην οποία αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στα πεδία των δημοσιονομικών μεγεθών, των επενδύσεων, της απασχόλησης και των μεταρρυθμίσεων, ενώ επισήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται κοντά στην επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Σταϊκούρας παρευρέθη στην τελετή λήξης ("Closing Bell Ceremony") των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), όπου η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα.

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε, από το βήμα του ετήσιου Επενδυτικού Συνεδρίου της Capital Link, με τίτλο "24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum", τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας μέσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, και ανέλυσε τους κεντρικούς άξονες και τους στόχους της οικονομικής πολιτικής.

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου ο κ. Σταϊκούρας μετέβη στο Λονδίνο, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής στο 28ο Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου (Hellenic Bankers Association UK), στο οποίο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 350 διακεκριμένοι προσκεκλημένοι από τον χρηματοοικονομικό, τραπεζικό και νομικό τομέα.

Τέλος, χθες, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Οικονομικών μετέβη στο Παρίσι, όπου ήταν ομιλητής στην επίσημη έναρξη του Φόρουμ του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου «Συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας 2.0: Επενδύοντας στο μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αφού αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις θετικές, παρά τους αυξημένους κινδύνους, προοπτικές της και τις πολιτικές τόσο στήριξης της κοινωνίας - κυρίως, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη - όσο και ανάπτυξης της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

