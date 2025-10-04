Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 6 έως 10 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

