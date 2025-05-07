ΣΕΒ: Αυξήσεις μισθών και προσωπικού αλλά και ανησυχία για το μέλλον

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θα αυξήσουν ή θα διατηρήσουν σταθερό το προσωπικό τους το 2025 και περισσότερες από τις μισές θα δώσουν αυξήσεις στους μισθούς ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι θα μειώσουν το προσωπικό τους περιορίστηκε εφέτος σε 4% από 9% πέρυσι. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν θετικά την κατάσταση της χώρας, ωστόσο οι προβληματισμοί για το μέλλον αυξάνονται.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα "Ο Σφυγμός του Επιχειρείν - Business Pulse" που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Δ/νων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος.

Ειδικά για το θέμα των μισθών, ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι αποτελούν την κύρια αιτία για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη (και δεν είναι τα κέρδη των επχιειρήσεων) και η αιτία για τους χαμηλούς μισθούς είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. «Έχουμε παραγωγή 38 ευρώ ανά ώρα εργασίας έναντι 80 στη Γερμανία και 151 στη Δανία. Αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα θα προσπαθούμε να μοιράσουμε μια πίτα η οποία δεν είναι αρκετή».

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, οι προβληματισμοί και οι προκλήσεις που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις σχετίζονται κυρίως με τρία ζητήματα:

Τον κίνδυνο καθυστέρησης των μεταρρυθμίσεων. "Έχουμε αργούς ρυθμούς, για παράδειγμα στη δικαιοσύνη. Σωστά η κυβέρνηση επισημαίνει ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος στον τομέα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, η οποία επίσης οφείλεται στο ότι έγιναν πραγματικές μεταρρυθμίσεις", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Το διεθνές περιβάλλον όπου επικρατεί μεγάλη ρευστότητα

Την κλιματική κρίση η οποία συνιστά σημαντική απειλή για την αγροτική παραγωγή.

Η έρευνα του ΣΕΒ αναδεικνύει ως πιο ευάλωτες όχι τις μικρές αλλά τις μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες (όσες απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους) εμφανίζονται πιο αισιόδοξες αλλά και πιο ανθεκτικές, ακολουθούμενες από τις μικρές (10-49 εργαζόμενοι) και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι). Πιο ευάλωτες και απαισιόδοξες δηλώνουν οι μεσαίες (50-99 εργαζόμενοι). «Χρειάζονται φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις αλλά και να δημιουργηθεί η αντίστοιχη κουλτούρα. Το περιβάλλον είναι πολύπλοκο και οι μεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να το παρακολουθήσουν γιατί δεν έχουν την ευελιξία των μικρών, ούτε τις αντοχές των μεγάλων», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με την έρευνα τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές στην εργασία, το κόστος της ενέργειας, η φορολογία των επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η έλλειψη προσωπικού και η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσε εξάλλου τρεις προτάσεις για αλλαγές στον νέο αναπτυξιακό νόμο: να απαλειφθεί το κριτήριο της δημιουργίας θέσεων εργασίας δεδομένου ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει και οι αυτοματισμοί δεν δημιουργούν υποχρεωτικά νέες θέσεις εργασίας, να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης και να μην επιστραφεί η αρμοδιότητα του ελέγχου των αιτήσεων στο κράτος.

Και για το φορολογικό ζήτησε μείωση της προκαταβολής φόρου η οποία όπως ανέφερε τιμωρεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Δείτε την έρευνα «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν» εδώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

