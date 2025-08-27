Στο 1,5% προβλέπεται το ΑΕΠ της Ρωσίας για το 2025, μια ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από την προηγούμενη επίσημη πρόβλεψη, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ σε συνάντηση με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Η οικονομία της Ρωσίας σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη το 2023 και το 2024, παρά τις πολλαπλές κυκλικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αλλά φέτος σημειώνει απότομη επιβράδυνση, σημειώνει το Reuters.

Η εγχώρια δραστηριότητα έχει επιβαρυνθεί από την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τα υψηλά επιτόκια που εισήχθησαν για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος επιταχύνθηκε λόγω των ρεκόρ στρατιωτικών δαπανών.

Ο Σιλουάνοφ δήλωσε στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει πλέον ανάπτυξη τουλάχιστον 1,5% φέτος. Η επίσημη πρόβλεψη για το 2025 ήταν 2,5%.

«Αν φέτος δούμε μάλλον δύσκολες συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, βλέπουμε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα είναι ωστόσο τουλάχιστον 1,5% φέτος», δήλωσε ο Σιλουάνοφ.

«Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στην Κεντρική Τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική και πιστωτική πολιτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιστωτικοί πόροι θα είναι περισσότερο προσβάσιμοι. Κατά συνέπεια, το επόμενο έτος αυτό θα δώσει μια επιπλέον ώθηση στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε κατά 4,3% το 2024, αν και η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση 1-2% φέτος.

«Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις όσον αφορά τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Πούτιν στον Σιλουάνοφ. «Αλλά σε γενικές γραμμές, φυσικά, υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

