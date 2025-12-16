Reuters: Ο Nasdaq επιδιώκει επέκταση του ωραρίου συναλλαγών σε 24/5

Το χρηματιστήριο του Nasdaq, έδρα τεχνολογικών κολοσσών όπως η Nvidia, η Apple και η Amazon, σχεδιάζει να καταθέσει τη Δευτέρα τα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για να θέσει σε εφαρμογή 24ωρη διαπραγμάτευση μετοχών, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την παγκόσμια ζήτηση για αμερικανικές μετοχές.

Η επενδυτική ζήτηση για αδιάκοπη διαπραγμάτευση μετοχών στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρχές να εισαγάγουν νέους κανόνες και να δώσουν το πράσινο φως σε προτάσεις από μεγάλα χρηματιστήρια ώστε να επιτρέπεται η διαπραγμάτευση πέραν του κανονικού ωραρίου.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων εταιρειών, ενώ οι συνολικές ξένες συμμετοχές σε αμερικανικές μετοχές έφτασαν τα 17 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Nasdaq.

Η κατάθεση των εγγράφων από τον Nasdaq στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα σηματοδοτήσει το πρώτο επίσημο βήμα του προς την εφαρμογή 24ωρης διαπραγμάτευσης, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος του Nasdaq, Tal Cohen, δήλωσε ότι ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου είχε ξεκινήσει συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και αναμένει να λανσάρει τη συνεχή διαπραγμάτευση πέντε ημερών την εβδομάδα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η Cboe Global Markets ανακοίνωσαν επίσης πρόσφατα σχέδια για μετάβαση σε 24ωρη διαπραγμάτευση μετοχών.

Δύο συνεδριάσεις την ημέρα

Ο Nasdaq σχεδιάζει να επεκτείνει το ωράριο διαπραγμάτευσης μετοχών από 16 σε 23 ώρες, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Επί του παρόντος, ο Nasdaq παρέχει τρεις περιόδους διαπραγμάτευσης τις καθημερινές:

τις προσυνεδριακές συναλλαγές (pre-market) από τις 4:00 π.μ. έως τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ),

την κανονική συνεδρίαση από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ.,

τις μετασυνεδριακές συναλλαγές (post-market) από τις 4:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ.

Όταν ο Nasdaq περάσει στο μοντέλο 23/5, σκοπεύει να λειτουργεί με δύο συνεδριάσεις. Η ημερήσια συνεδρίαση θα ξεκινά στις 4:00 π.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 8:00 μ.μ., ακολουθούμενη από διάλειμμα μίας ώρας για εργασίες συντήρησης, δοκιμές και εκκαθάριση συναλλαγών. Η νυχτερινή συνεδρίαση θα ξεκινά στις 9:00 μ.μ. και θα λήγει στις 4:00 π.μ. της επόμενης ημερολογιακής ημέρας.

Η ημερήσια συνεδρίαση θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τις προσυνεδριακές συναλλαγές, κανονικής αγοράς και μετασυνεδριακές συναλλαγές, με το καμπανάκι έναρξης στις 9:30 π.μ. και το καμπανάκι λήξης στις 4:00 μ.μ. Κατά τη νυχτερινή συνεδρίαση, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ 9:00 μ.μ. και 12:00 π.μ. θα θεωρούνται συναλλαγές της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η χρηματιστηριακή εβδομάδα θα ξεκινά την Κυριακή στις 9:00 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 8:00 μ.μ., μετά το τέλος της ημερήσιας συνεδρίασης.

Παρ' ότι οι όγκοι συναλλαγών είναι μεγαλύτεροι στο κανονικό ωράριο, η ζήτηση για διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών στις ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί. Οι επενδυτές που επιθυμούν σήμερα διαπραγμάτευση 24/7 βασίζονται σε εξωχρηματιστηριακούς χώρους συναλλαγών ή εναλλακτικά συστήματα διαπραγμάτευσης (ATS), όπως τα Blue Ocean, Bruce ATS και OTC Moon.

Το ωράριο διαπραγμάτευσης στα μεγάλα χρηματιστήρια, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), χρονολογείται πάνω από έναν αιώνα, από την εποχή που οι συναλλαγές γίνονταν αυτοπροσώπως στους χώρους των χρηματιστηρίων από χρηματιστές που κατέγραφαν τις εντολές σε χαρτί. Παρότι σήμερα η πλειονότητα των συναλλαγών γίνεται ηλεκτρονικά, τα ωράρια διαπραγμάτευσης στα περισσότερα χρηματιστήρια των ΗΠΑ έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό τα ίδια επί δεκαετίες.

Νωρίτερα φέτος, ο Nasdaq κατέθεσε αίτημα στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την εισαγωγή διαπραγμάτευσης τοκενoποιημένων μετοχών (tokenized stocks), επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την άνθηση της τοκενoποίησης, εν μέσω χαλάρωσης των κανονισμών για τα κρυπτονομίσματα υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

