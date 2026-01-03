Χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν το 2026 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους έναντι φυσικών καταστροφών, τα νοικοκυριά που εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και μικρή ακίνητη περιουσία και όσοι έχουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων).

Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 50% το 2026. Η έκπτωση αφορά την κύρια κατοικία, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Τα νέα εκκαθαριστικά του φόρου θα αποσταλούν στις αρχές Μαρτίου με τη δυνατότητα πληρωμής να φτάνει τις σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.