Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες το βράδυ, σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες το βράδυ, σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες.

Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024:

23,63 εκατ. ευρώ
15.162 δικαιούχοι 

Υπόλοιπες κατηγορίες:

5,15 εκατ. ευρώ
147 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το  Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους)

Συνολικά αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές συνεχίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο.

