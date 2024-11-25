Φως στην αθέατη πραγματικότητα των θυμάτων έμφυλης βίας με αναπηρία, επιχειρεί να ρίξει η ΔΕΗ μέσα από την έρευνα «Έμφυλη βία και γυναίκες με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία», με περισσότερα από 2 στα 5 άτομα να δηλώνουν ότι έχουν ακούσει για περιστατικό βίας απέναντι σε γυναίκα με αναπηρία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στον αγώνα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, αναλαμβάνοντας ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου.

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, υπενθυμίζει τη σημασία του αγώνα για να σταματήσει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και να προαχθεί η ισότητα των φύλων. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι απλώς ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει το σύνολο της κοινωνίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Έμφυλης Βίας, η ΔΕΗ, σε συνεργασία με το Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ, την εταιρεία ερευνών FocusBari και την εταιρεία επικοινωνίας DDB, πραγματοποιεί μια ευρείας κλίμακας πανελλαδική έρευνα. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, η ΔΕΗ αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της στην προώθηση αξιών, όπως η ισότητα και ο σεβασμός. Μέσα από τον πυλώνα εταιρικής υπευθυνότητας «ΔΕΗ Ενεργώ», δεσμεύεται να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός κόσμου απαλλαγμένου από κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τον βαθμό γνώσης του γενικού κοινού σε θέματα που καθιστούν τις γυναίκες με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία πιο ευάλωτες στην έμφυλη βία, καθώς και για τα εμπόδια που αυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν όταν επιχειρήσουν να την καταγγείλουν.

Η φετινή πρωτοβουλία της ΔΕΗ εστιάζει στη δημιουργία ενός κύκλου προστασίας γύρω από αυτές τις γυναίκες και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας έμφυλης ισότητας και σεβασμού και με μήνυμα #ΓνωρίζειςΚάτιΚάνεΚάτι, επιδιώκει την αφύπνιση της κοινωνίας γύρω από το ζήτημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν μια διπλή διάκριση, καθώς βρίσκονται εκτεθειμένες στην έμφυλη βία τόσο λόγω του φύλου τους όσο και λόγω της αναπηρίας τους. Πρόκειται για έναν «αόρατο» πληθυσμό που βιώνει έμφυλη βία σε διάφορες μορφές - από τη σωματική και τη σεξουαλική, έως τη λεκτική, την οικονομική και τη συναισθηματική βία. Τα κοινωνικά στερεότυπα, η περιορισμένη πρόσβαση σε δομές υποστήριξης και δικαιοσύνης, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, τις καθιστούν πιο ευάλωτες.

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας:

· Περισσότερα από 2 στα 5 άτομα δηλώνουν ότι έχουν ακούσει για περιστατικό έμφυλης βίας σε γυναίκα με αναπηρία

· Το 46% των ατόμων που ρωτήθηκαν, διστάζει να καταγγείλει περιστατικό βίας σε γυναίκες με αναπηρία λόγω πιθανής νομικής εμπλοκής, το 43% ανησυχεί για την μελλοντική τύχη του θύματος σε περίπτωση καταγγελίας, ενώ ένα ποσοστό 30% αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε μία αντίστοιχη περίπτωση.

· 3 στα 4 άτομα (75%) θεωρούν πως οι γυναίκες με κάποια κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένες σε περιστατικά έμφυλης βίας

· 2 στα 3 άτομα (66%) συνειδητοποιούν ότι η αναζήτηση βοήθειας, όπως και η αναφορά και καταγγελία περιστατικού έμφυλης βίας είναι πιο δύσκολη για τις γυναίκες με αναπηρία

· 1 στα 2 άτομα (50%) θεωρεί πως οι γυναίκες με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία αντιμετωπίζονται με οίκτο, όταν αποπειρώνται να αναφέρουν ή να καταγγείλουν ένα περιστατικό βίας σε βάρος τους

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η έμφυλη βία που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα που συνδυάζει τη διάκριση λόγω φύλου με τις προκλήσεις που απορρέουν από την αναπηρία τους. Μέσα από αυτή την έρευνα, επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αόρατη πραγματικότητα αυτών των γυναικών, να ρίξουμε φως στις διακρίσεις και στα στερεότυπα που τις αποκλείουν και να ενισχύσουμε τη φωνή τους στην κοινωνία. Ως ΔΕΗ, μέσα από τον πυλώνα εταιρικής υπευθυνότητας "ΔΕΗ Ενεργώ", έχουμε επενδύσει σταθερά τα τελευταία χρόνια σε πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότητας και της προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι μια υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά και μια πρόσκληση για συλλογική δράση».

Η Comms Gender Expert του Κέντρου ΔΙΟΤΙΜΑ, Νατάσσα Κεφαληνού, σχολίασε: «Η έμφυλη βία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες με κινητικές και αισθητηριακές βλάβες λόγω των δομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια να αναζητήσουν βοήθεια. Στην έρευνα καταγράφεται μία θετική εξέλιξη: η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες των γυναικών με αναπηρία που βιώνουν έμφυλη βία, ωστόσο απομένουν να γίνουν ακόμη πολλά».

Παράλληλα με την έρευνα, η ΔΕΗ υλοποιεί ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών με αναπηρία.

