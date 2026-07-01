Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,88%, στα 336,83 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την αρχική υποχώρηση, με την αγορά να κινείται κόντρα στο ήπιο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Εθνικής και της Metlen.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.481,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.444,86 μονάδες (-0,61%) και ανώτερη τιμή στις 2.484,48 μονάδες (+1,0%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 336,83 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.732.370 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,095), της Εθνικής (+1,92%), της Metlen (+1,91%) και της Lamda Development (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,35%), των ΕΛΠΕ (-2,44%), της Viohalco (-2,40%), της Titan (-1,92%) και της Elvalhalcor (-1,00%).

Οι μετοχές της TITAN και του ΟΤΕ είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 1,10 ευρώ και 0,90 ευρώ ανά μετοχή, αντιστοίχως. Επίσης, χωρίς το μέρισμα ύψους 0,065 ευρώ και 0,40 ευρώ αντιστοίχως , διαπραγματεύονται και οι μετοχές της Alpha Bank και της Helleniq Energy.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.256.108 και 6.053.485 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΓΕΡΝΑ με 60,13 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 55,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 53 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+11,20%) και ΥΚΝΟΤ (+9,49%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-8,18%) και Ιντερτέκ (-6,10%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,7600 -0,15%

ALLWYN: 14,1150 +1,40%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,6000 +0,37%

METLEN: 41,5800 +1,91%

OPTIMA: 9,9450 -0,55%

ΤΙΤΑΝ: 50,9500 -1,92%

ALPHA BANK: 3,9630 +0,30%

AEGEAN AIRLINES: 12,8300 +1,02%

VIOHALCO: 18,7400 -2,40%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,3600 +3,09%

ΔΑΑ: 10,7900 -0,28%

ΔΕΗ: 22,9400 -0,26%

COCA COLA HBC: 57,9000 +1,58%

ΕΛΠΕ: 10,7800 -2,44%

ELVALHALCOR: 4,9500 -1,00%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3750 +1,92%

ΕΥΔΑΠ: 10,8600 +1,12%

EUROBANK: 4,2320 +1,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7850 +1,80%

MOTOR OIL: 39,9600 +4,12%

JUMBO: 22,6800 +1,07%

ΟΛΠ: 45,7000 +0,44%

ΟΤΕ: 18,7800 -3,35%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,2400 +1,67%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9800 +1,35%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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