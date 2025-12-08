Λογαριασμός
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων του e-ΕΦΚΑ

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

e-ΕΦΚΑ

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η παράταση που έχει χορηγηθεί μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 για την υποβολή ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων για τη μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου 2025 επεκτείνεται μέχρι και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η επέκταση της παράτασης παρέχεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ οικοδομοτεχνικών έργων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

