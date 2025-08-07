Λογαριασμός
«Και μετά θα πάρεις τους ημιαγωγούς, θα πάρεις φαρμακευτικά προϊόντα, θα πάρεις κάθε είδους επιπλέον χρήματα από δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λούτνικ

Λούτνικ: Οι ΗΠΑ αναμένουν έσοδα από δασμούς ύψους 50 δισ. δολαρίων το μήνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, υποστήριξε την Πέμπτη ότι αναμένει έσοδα από δασμούς για τις ΗΠΑ ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, καθώς αρχίζουν να ισχύουν υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες.

«Και μετά θα πάρεις τους ημιαγωγούς, θα πάρεις φαρμακευτικά προϊόντα, θα πάρεις κάθε είδους επιπλέον χρήματα από δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network. Ο πρόεδρος, πρόσθεσε, είπε στις εταιρείες τεχνολογίας ότι δεν θα επιβάλει δασμούς, αν κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ. 



Όταν ρωτήθηκε εάν η προθεσμία της 12ης Αυγούστου για την επίτευξη δασμολογικής συμφωνίας με την Κίνα θα μπορούσε να παραταθεί εκ νέου, ο Λούτνικ άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Νομίζω ότι θα αφήσουμε στην ομάδα εμπορίου και στον πρόεδρο να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, αλλά φαίνεται πιθανό ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία και θα την παρατείνουν (την προθεσμία) για άλλες 90 ημέρες, αλλά θα το αφήσω σε αυτήν την ομάδα».
