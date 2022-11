Πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα προτείνει η Κομισιόν

Μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς για την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της ΕΕ από επεισόδια υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ ανακοίνωσε πριν απο λίγο η Κομισιόν ως απάντησή της στη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τεθεί πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια TTF του επόμενου μήνα, ανακοίνωσε η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Today, we propose to put a ceiling on the TTF gas price to protect our people and businesses from extreme price hikes.



The new mechanism aims to reduce the volatility on European gas markets while safeguarding the security of gas supply.



