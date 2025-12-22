Τον Νοέμβριο του 2025, η Κίνα αγόρασε χρυσό από τη Ρωσία αξίας 961 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή στην ιστορία του διμερούς εμπορίου του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών.

Συνολικά, κατά τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους, η Κίνα εισήγαγε ρωσικό χρυσό αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων -σχεδόν εννέα φορές περισσότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

China has set a record for gold imports from Russia



In November 2025, China purchased gold from Russia worth a record $961 million, marking the largest single deal in the history of bilateral trade in the precious metal, media report citing Chinese customs data.



In total, over… pic.twitter.com/p6ayiz7xaF — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

