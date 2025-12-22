Λογαριασμός
Χρυσό αξίας 1 δισ. αγόρασε η Κίνα από τη Ρωσία τον Νοέμβριο - Η μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία

Τους πρώτους 11 μήνες του έτους, η Κίνα εισήγαγε ρωσικό χρυσό αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων -εννέα φορές περισσότερο από ό,τι πέρσι

Χρυσός

Τον Νοέμβριο του 2025, η Κίνα αγόρασε χρυσό από τη Ρωσία αξίας 961 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή στην ιστορία του διμερούς εμπορίου του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών.

Συνολικά, κατά τους πρώτους 11 μήνες του τρέχοντος έτους, η Κίνα εισήγαγε ρωσικό χρυσό αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων -σχεδόν εννέα φορές περισσότερο από ό,τι κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Κίνα ΧΡΥΣΟΣ
