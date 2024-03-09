ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν αύξηση του ποσοστού της ανεργίας παρότι οι νέες θέσεις εργασίας ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 68,66 μονάδων (–0,18%), στις 38.722,69 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 188,26 μονάδων (–1,16%), στις 16.085,11 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,67 μονάδων (–0,65%), στις 5.123,69 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

